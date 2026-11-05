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Fiber Artisans Market

Fiber Artisans Market

Join us for the third annual Fiber Artisans Market. Find gifts, wearables, home décor, and more! All handmade by our talented fiber artists.
We have weavers, knitters, characters, basket makers, quilters, Temari, embroidery, and so much more! A little something for everyone.

American Legion
09:00 AM - 02:00 PM on Sat, 21 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

Fiber Artists of Northern Arizona (FANA)
602-361-7339
Fiberartistsnaz@gmail.com
https://www.fiberartistsnaz.org/

Artist Group Info

socialmedia@fiberartistsnaz.org
American Legion
204 W Birch Ave
Flagstaff, Arizona 86001