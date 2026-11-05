Fiber Artisans Market
Fiber Artisans Market
Join us for the third annual Fiber Artisans Market. Find gifts, wearables, home décor, and more! All handmade by our talented fiber artists.
We have weavers, knitters, characters, basket makers, quilters, Temari, embroidery, and so much more! A little something for everyone.
American Legion
09:00 AM - 02:00 PM on Sat, 21 Nov 2026
Event Supported By
Fiber Artists of Northern Arizona (FANA)
602-361-7339
Fiberartistsnaz@gmail.com
Artist Group Info
socialmedia@fiberartistsnaz.org
American Legion
204 W Birch AveFlagstaff, Arizona 86001