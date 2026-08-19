FREE BARTENDING LESSON + SCHOOL TOUR — COTTONWOOD
FREE BARTENDING LESSON + SCHOOL TOUR — COTTONWOOD
Ever wondered what it’s like to get behind the bar? Join Northern Arizona Bartending School for a FREE hands-on bartending lesson and school tour!
• Practice basic bartending skills behind a real training bar
• Learn to make a mock cocktail
• Tour Northern Arizona Bartending School
• Check out our Bartenders’ Store
• Ask questions about bartending and our training programs
Held the last Saturday of every month
Next available date: Saturday, August 29 • 11 AM–12 PM
Northern Arizona Bartending School
240 Jennifer Dr., Suite 203, Cottonwood, AZ
100% FREE • Ages 18+ • No experience necessary
Space is limited. Reserve your seat at www.northernazbartendingschool.com
Northern Arizona Bartending School
11:00 AM - 12:00 PM, every month on Saturday through Aug 29, 2026.
Event Supported By
Northern Arizona Bartending School
928-224-9454
info@northernazbartendingschool.com
Northern Arizona Bartending School
240 Jennifer DrCottonwood, Arizona 86326
928-244-9454
info@northernazbartendingschool.com