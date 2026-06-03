Free Garden Class: Growing Better Berries & Grapes
Free Garden Class: Growing Better Berries & Grapes
Berry, grape, fig, and pomegranate are all covered in this juicy, fast pace class. You will have bowls of fruit picked fresh from the gardens after this class.
Watters Garden Center
free
09:30 AM - 10:30 AM on Sat, 6 Jun 2026
Event Supported By
Watters Garden Center
(928) 445-4159
socialmedia@wattersgardencenter.com
Watters Garden Center
1815 W. Iron Springs RdPrescott, Arizona 86305
928-445-4159
KenDavis@WattersGardenCenter.com