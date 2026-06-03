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Free Garden Class: Growing Better Berries & Grapes

Free Garden Class: Growing Better Berries & Grapes

Berry, grape, fig, and pomegranate are all covered in this juicy, fast pace class. You will have bowls of fruit picked fresh from the gardens after this class.

Watters Garden Center
free
09:30 AM - 10:30 AM on Sat, 6 Jun 2026

Event Supported By

Watters Garden Center
(928) 445-4159
socialmedia@wattersgardencenter.com
wattersgardencenter.com
Watters Garden Center
1815 W. Iron Springs Rd
Prescott, Arizona 86305
928-445-4159
KenDavis@WattersGardenCenter.com
https://prescottfrontierrotary.com/event/grapes-4-good-1/