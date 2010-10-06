Tornado Warning in Effect Until 930am MST
Flagstaff AZ – http://forecast.weather.gov/showsigwx.php?warnzone=AZZ015&warncounty=AZC005&firewxzone=AZZ115&local_place1=5+Miles+NW+Flagstaff+AZ&product1=Tornado+Warning
BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
TORNADO WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE FLAGSTAFF AZ
814 AM MST WED OCT 6 2010
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN FLAGSTAFF HAS ISSUED A
* TORNADO WARNING FOR...
SOUTH CENTRAL COCONINO COUNTY IN NORTH CENTRAL ARIZONA...
EAST CENTRAL YAVAPAI COUNTY IN WEST CENTRAL ARIZONA...
* UNTIL 930 AM MST
* AT 810 AM MST...NATIONAL WEATHER SERVICE DOPPLER RADAR INDICATED
A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO 24 MILES
SOUTH OF PARKS...OR 12 MILES WEST OF SEDONA...MOVING NORTH AT 40
MPH.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
THE SAFEST PLACE TO BE DURING A TORNADO IS IN A BASEMENT. GET UNDER A
WORKBENCH OR OTHER PIECE OF STURDY FURNITURE. IF NO BASEMENT IS
AVAILABLE...SEEK SHELTER ON THE LOWEST FLOOR OF THE BUILDING IN AN
INTERIOR HALLWAY OR ROOM SUCH AS A CLOSET. USE BLANKETS OR PILLOWS TO
COVER YOUR BODY AND ALWAYS STAY AWAY FROM WINDOWS.
IF IN MOBILE HOMES OR VEHICLES...EVACUATE THEM AND GET INSIDE A
SUBSTANTIAL SHELTER. IF NO SHELTER IS AVAILABLE...LIE FLAT IN THE
NEAREST DITCH OR OTHER LOW SPOT AND COVER YOUR HEAD WITH YOUR HANDS.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 AM MST WEDNESDAY MORNING
FOR NORTHWESTERN ARIZONA. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH ALSO REMAINS IN
EFFECT UNTIL 1100 AM MST WEDNESDAY MORNING FOR NORTHEASTERN ARIZONA.