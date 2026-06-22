19th Annual Bare Aspen Wine and Beer Tasting
19th Annual Bare Aspen Wine and Beer Tasting
Join us for a day with our Special Olympics Arizona athletes, featuring food, wine, beer, music, and games. We are proud to say that 100% of the proceeds remain locally in Northern Arizona to support our athletes and programs.
Elks Lodge #
$50 - $75
01:00 PM - 05:00 PM on Sat, 11 Jul 2026
Event Supported By
Special Olympics Arizona
9282108862
Lisa@specialolympicsarizona.org
Artist Group Info
Lisa@specialolympicsarizona.org
Elks Lodge #
2101 N San Francisco StreetFlagstaff, Arizona 86001
9282108862
Lisa@specialolympicsarizona.org