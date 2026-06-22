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19th Annual Bare Aspen Wine and Beer Tasting

19th Annual Bare Aspen Wine and Beer Tasting

Join us for a day with our Special Olympics Arizona athletes, featuring food, wine, beer, music, and games. We are proud to say that 100% of the proceeds remain locally in Northern Arizona to support our athletes and programs.

Elks Lodge #
$50 - $75
01:00 PM - 05:00 PM on Sat, 11 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

Special Olympics Arizona
9282108862
Lisa@specialolympicsarizona.org
www.specialolympicsarizona.org

Artist Group Info

Lisa@specialolympicsarizona.org
Elks Lodge #
2101 N San Francisco Street
Flagstaff, Arizona 86001
9282108862
Lisa@specialolympicsarizona.org
https://pro.gofundme.com/event/19th-annual-bare-aspen-wine-and-beer-tasting/e753684