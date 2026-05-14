Bird Watching at Kachina Wetlands
Join wildlife experts in this season’s first bird walk with Arizona Watchable Wildlife Experience at Kachina Wetlands! Bring binoculars, closed-toe shoes, a sunhat, a notebook and pencil, and perhaps your camera! This event is free, but registration is required.
Kachina Wetlands Preserve
08:00 AM - 10:00 AM on Sat, 16 May 2026
AZ Watchable Wildlife Experience
9288148894
sylvia.struss@flagstaffaz.gov
2263 Utility RdFlagstaff, Arizona 86004