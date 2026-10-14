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Coconino Hispanic Advisory Council (CHAC) to present Nuestra Comunidad Community Recognition Breakfast

Coconino Hispanic Advisory Council (CHAC) to present Nuestra Comunidad Community Recognition Breakfast

FLAGSTAFF— The public is invited to attend the Coconino Hispanic Advisory Council’s (CHAC) inaugural Nuestra Comunidad Community Recognition Breakfast from 7 to 9 a.m. Friday, Nov. 13, 2026 at American Legion Post 3, 204 W. Birch Ave., Flagstaff. Doors open at 6:45 a.m.

The celebration includes guest speakers, community and veterans award presentations and entertainment.

Bring your handouts for our Community Information Table!

American Legion Post 3
An optional breakfast is available for $15 per person with reservations by Monday, Nov. 2, $20 thereafter.
07:00 AM - 09:00 AM on Fri, 13 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

Coconino Hispanic Advisory Council (CHAC)
diversity.councils@coconino.az.gov
https://coconinochac.org
American Legion Post 3
204 W. Birch Ave.
Flagstaff, Arizona 86001
928-774-7682
FlagstaffAL3@Gmail.com
https://flagstaffal3.wixsite.com/mmpost