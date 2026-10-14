Coconino Hispanic Advisory Council (CHAC) to present Nuestra Comunidad Community Recognition Breakfast
Coconino Hispanic Advisory Council (CHAC) to present Nuestra Comunidad Community Recognition Breakfast
FLAGSTAFF— The public is invited to attend the Coconino Hispanic Advisory Council’s (CHAC) inaugural Nuestra Comunidad Community Recognition Breakfast from 7 to 9 a.m. Friday, Nov. 13, 2026 at American Legion Post 3, 204 W. Birch Ave., Flagstaff. Doors open at 6:45 a.m.
The celebration includes guest speakers, community and veterans award presentations and entertainment.
Bring your handouts for our Community Information Table!
American Legion Post 3
An optional breakfast is available for $15 per person with reservations by Monday, Nov. 2, $20 thereafter.
07:00 AM - 09:00 AM on Fri, 13 Nov 2026
Event Supported By
Coconino Hispanic Advisory Council (CHAC)
diversity.councils@coconino.az.gov
American Legion Post 3
204 W. Birch Ave.Flagstaff, Arizona 86001
928-774-7682
FlagstaffAL3@Gmail.com