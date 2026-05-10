Flagstaff’s Ride Your Bike Week — May 10-16, 2026
Join Us for Flagstaff Ride Your Bike Week!
May 10–16, 2026
Get ready for a fun-filled week of rides, events, and celebrations. Save the week and ride with us!
📆 Event Highlights:
May 10 – Sunday, Bike to Fun!
May 11 – Monday, Kick-Off Commuter Ride
May 12 – Tuesday, Bike to School Day, Kidical Mass Ride & Ice Cream Social
May 13 – Wednesday, Bike to Breakfast Day
May 14 – Thursday, Bike to Dine Out & Lowell Observatory Mars Hill Challenge Ride
May 15 – Friday, National Bike to Work Day & Bike to Happy Hour
May 16 – Saturday, Bike to Shop!
Join the Biking Challenge—ride your bike, log your trips, and become eligible to win free raffle prizes. 🎉
Visit Flagstaff Biking dot org for event details and more great bicycling resources in Flagstaff.
12:01 AM - 11:59 PM, every day through May 16, 2026.
Event Supported By
Flagstaff Biking Organization
City of Flagstaff