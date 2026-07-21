Guadalupanas of San Francisco de Asis Holiday Arts & Craft Sale
Guadalupanas of San Francisco de Asis Holiday Arts & Craft Sale
Join the Guadalupanas of San Francisco de Asis Parish for a festive Holiday Art & Craft Fair, on Saturday, October 3, 2026, from 8:00AM to 4:00PM featuring unique handmade gifts from talented local artisans and crafters.
Enjoy shopping for one of a kind holiday treasures while savoring delicious homemade posole and homemade baked desserts available for purchase. Bring your family and friends for a day of holiday shopping, great food and community spirit. Plenty of parking and free admission!
Guadalupanas Holiday Art & Craft Sale
08:00 AM - 04:00 PM on Sat, 3 Oct 2026
Event Supported By
Guadalupanas of SFdA Parish
928-221-6065
bfbenavidez@gmail.com
Guadalupanas Holiday Art & Craft Sale
1600 E Route 66Flagstaff, Arizona 86001
(480) 703-2027
lucymoaz@gmail.com