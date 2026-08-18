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I Am Hologram live at Dark Sky Brewing Beer Garden

I Am Hologram live at Dark Sky Brewing Beer Garden

Richard Nihil, singer-songwriter behind I Am Hologram, performs at Dark Sky Brewing Beer Garden in Flagstaff on Sunday, September 27, 2026 at 5:00 PM. Expect a restless acoustic set of psychedelic folk and dirtbag poetry, shaped by years on the road, 47 states, and more than 145,000 miles in a minivan.

Show Schedule:
https://www.anythingbutmainstreamrecords.com/i-am-hologram-shows

YouTube Playlist:
https://www.youtube.com/watch?v=BWt6O0jx7_E&list=PL-_JoRmgjdJjZXdI14rwRFexuHsSRjlw3

Linktree Link:
https://linktr.ee/iamhologram

Dark Sky Brewing- Beer Garden
05:00 PM - 08:00 PM on Sun, 27 Sep 2026

Artist Group Info

I Am Hologram
whoisthehologram@gmail.com
https://www.iamhologram.com
Dark Sky Brewing- Beer Garden
103 W. Birch Avenue
Flagstaff, Arizona 86001
9287741442
info@thearb.org