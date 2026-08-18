I Am Hologram live at Dark Sky Brewing Beer Garden
I Am Hologram live at Dark Sky Brewing Beer Garden
Richard Nihil, singer-songwriter behind I Am Hologram, performs at Dark Sky Brewing Beer Garden in Flagstaff on Sunday, September 27, 2026 at 5:00 PM. Expect a restless acoustic set of psychedelic folk and dirtbag poetry, shaped by years on the road, 47 states, and more than 145,000 miles in a minivan.
Show Schedule:
https://www.anythingbutmainstreamrecords.com/i-am-hologram-shows
YouTube Playlist:
https://www.youtube.com/watch?v=BWt6O0jx7_E&list=PL-_JoRmgjdJjZXdI14rwRFexuHsSRjlw3
Linktree Link:
https://linktr.ee/iamhologram
Dark Sky Brewing- Beer Garden
05:00 PM - 08:00 PM on Sun, 27 Sep 2026
Artist Group Info
I Am Hologram
whoisthehologram@gmail.com
Dark Sky Brewing- Beer Garden
103 W. Birch AvenueFlagstaff, Arizona 86001
9287741442
info@thearb.org