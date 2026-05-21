NAU Elden Brass Quintet
At 3pm on Saturday, June 13th at Museum of Northern Arizona (outside tent), enjoy a concert by NAU Elden Brass Quintet featuring Kevin Tague on trumpet, Cindy Gould on trumpet, Nancy Sullivan on french horn, Allen Fast on trombone, and Ben Ordaz on tuba.
Join us for an afternoon of uplifting and familiar music featuring spirited fanfares, timeless classics, swing-era favorites, and patriotic tributes. This is a free concert with donations accepted.
03:00 PM - 04:00 PM on Sat, 13 Jun 2026
Flagstaff Symphony Orchestra
9287745107
info@flagstaffsymphony.org
Museum Northern Arizona
3101 N Fort Valley RoadFlagstaff, Arizona 86001