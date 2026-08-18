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Starlit Market: A NightVisions Artisan Market

Starlit Market: A NightVisions Artisan Market

Spend an evening under the stars at Coconino Center for the Arts! In partnership with Flagstaff Mountain Town Market, Starlit Market brings local artists, makers, and artisans together for a special outdoor night market. Browse original artwork, handmade goods, jewelry, crafts, and other unique creations while gathering with friends and community.

Interested in being a vendor? Apply with Flagstaff Mountain Market: https://forms.gle/HiTjTS5KoGFpkbMo9

Coconino Center for Arts
06:00 PM - 11:59 PM on Thu, 17 Sep 2026
Get Tickets
Coconino Center for Arts
2300 N. Fort Valley Rd
Flagstaff, Arizona 86001
(928) 779-2300
info@coconinoarts.org
https://coconinoarts.org/