Take a Slice: Ocean Man
Take a Slice: Ocean Man
Take a Slice is BACK! Aren't you just bubbling with excitement?
Join us for our ocean-themed drag show only at Beaver Street Theatre! As always, we have games, an amazing cast of performers, and lots of fun! I hope you'll swim on down to see us :)
Beaver Street Theatre
$10 general/$7 students
08:00 PM - 10:00 PM on Sat, 12 Sep 2026
Event Supported By
Take a Slice
valentinnuendo@gmail.com
Artist Group Info
Orion Cometh
valentinnuendo@gmail.com
Beaver Street Theatre
11 S. Beaver Street #2Flagstaff, Arizona 86001