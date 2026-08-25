© 2026 KNAU Arizona Public Radio
Arizona Public Radio | Your Source for NPR News
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Take a Slice: Ocean Man

Take a Slice: Ocean Man

Take a Slice is BACK! Aren't you just bubbling with excitement?

Join us for our ocean-themed drag show only at Beaver Street Theatre! As always, we have games, an amazing cast of performers, and lots of fun! I hope you'll swim on down to see us :)

Beaver Street Theatre
$10 general/$7 students
08:00 PM - 10:00 PM on Sat, 12 Sep 2026

Event Supported By

Take a Slice
valentinnuendo@gmail.com

Artist Group Info

Orion Cometh
valentinnuendo@gmail.com
Beaver Street Theatre
11 S. Beaver Street #2
Flagstaff, Arizona 86001
https://flagshakes.app.neoncrm.com/nx/portal/neonevents/events?path=%2Fportal%2Fevents%2F12043