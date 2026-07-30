The Seagull
The Seagull
Ronin Theatre Company returns to Flagstaff, bringing Chekhov’s masterpiece The Seagull to the intimate stage of Beaver Street Theatre. Dreams, jealousy, and unrequited love collide as artists and lovers wrestle with what it means to create—and to live—for something beyond themselves.
Performed up close, every glance, silence, and spark of humor resonates, creating a performance that feels both timeless and startlingly present.
Witness a story of longing, laughter, and heartbreak unfold.
Beaver Street Theatre
$15-$50
07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 15 Aug 2026
Event Supported By
Flagstaff Shakespeare Festival
ticketing@flagshakes.org
Beaver Street Theatre
11 S. Beaver Street #2Flagstaff, Arizona 86001