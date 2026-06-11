Village Gravel Weekend
Village Gravel Weekend
Village Gravel Weekend
August 21–23, 2026 | Village Camp Flagstaff
Join Northern Arizona's premier gravel cycling weekend at Village Camp Flagstaff. Village Gravel Weekend brings together riders, families, local businesses, and outdoor enthusiasts for three days of racing, community, live music, food, and adventure.
Friday, August 21
Packet Pickup & Partner Expo 4pm
Red Bull Fat Tire 6pm
Live Music, Food, Drinks & Community Gathering
Saturday, August 22
Village Gravel Races: 30, 60 & 100 Miles
Kids Camp
Live Music
Free Rider Food & Beer
Recovery Lounge
Family Activities
Sunday, August 23
Pancake Breakfast 8am
Free Kids Bike Race 9am
Community Celebration
Whether you're racing, cheering on friends, or simply looking for a fun summer weekend in Flagstaff, Village Gravel offers something for everyone.