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Village Gravel Weekend

Village Gravel Weekend

Village Gravel Weekend
August 21–23, 2026 | Village Camp Flagstaff

Join Northern Arizona's premier gravel cycling weekend at Village Camp Flagstaff. Village Gravel Weekend brings together riders, families, local businesses, and outdoor enthusiasts for three days of racing, community, live music, food, and adventure.

Friday, August 21

Packet Pickup & Partner Expo 4pm

Red Bull Fat Tire 6pm

Live Music, Food, Drinks & Community Gathering

Saturday, August 22

Village Gravel Races: 30, 60 & 100 Miles

Kids Camp

Live Music

Free Rider Food & Beer

Recovery Lounge

Family Activities

Sunday, August 23

Pancake Breakfast 8am

Free Kids Bike Race 9am

Community Celebration

Whether you're racing, cheering on friends, or simply looking for a fun summer weekend in Flagstaff, Village Gravel offers something for everyone.

Village Camp Flagstaff
04:00 PM - 12:00 PM, every day through Aug 23, 2026.
Get Tickets

Event Supported By

Village Gravel Series
https://www.villagegravel.com/

Artist Group Info

laura@highcountryadaptive.org
High Country Adaptive Sports
Village Camp Flagstaff
https://villagecamp.com/resorts/flagstaff/