Writing Workshop with Malia Levison
Writing Workshop with Malia Levison
In partnership with Thin Air Magazine, local author, dancer, figure drawing aficionado, and activist, Malia Levison will lead a workshop to help you develop voice in poetry and nonfiction.
To request a reasonable accommodation for any type of disability, please call 928-213-2330. Three days prior notice is requested.
https://flagstaffpubliclibrary.libcal.com/event/17633079
Flagstaff City-Coconino County Public Library
06:00 PM - 07:00 PM on Tue, 20 Oct 2026
Event Supported By
Flagstaff City-Coconino County Public Library
928-213-2380
libraryprograms@flagstaffpubliclibrary.org
Flagstaff City-Coconino County Public Library
300 W. Aspen Ave.Flagstaff, Arizona 86001
928-213-2331
libraryprograms@flagstaffpubliclibrary.org