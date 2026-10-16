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The journey of Flag High’s Yohanes van Meerten from Ethiopia to cross country sensation
Tristen Gianopoulos, Cronkite News
Flagstaff High School senior Yohanes van Meerten is the number three ranked boys cross country runner in the nation and will compete for national powerhouse University of Oregon next season.