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Cedar Closet of Flagstaff - After Hours Event

Cedar Closet of Flagstaff - After Hours Event

Cedar Closet Thrift Store - After Hours Event!

Cedar Closet Thrift Store is excited to announce we will be offering summer after-hours events on the 4th Wednesdays in June (24th), July (22nd), and August (26th), from 4pm-7pm!

📍 Visit us at: 2919 N West St, Flagstaff, AZ 86003
⏰ Store Hours: Thur-Sat, 10am-2pm.
📞 Contact us at: 928-779-3029
📦 Donation Hours: Mon, Thurs-Sat, 10am-2pm
www.cedarclosetflag.com

Cedar Closet of Flagstaff
04:00 PM - 07:00 PM on Wed, 24 Jun 2026

Event Supported By

Cedar Closet of Flagstaff
928-779-3029
cedarclosetflag@gmail.com
www.cedarclosetflag.com
Cedar Closet of Flagstaff
3982 Eldor Flower Dr
Zionsville, Indiana 46077
8122402600
cedarclosetflag@gmail.com
www.cedarclosetflag.com