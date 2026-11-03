Cozy Candle Craft Night
Cozy Candle Craft Night
Learn how to make beautiful, rolled candles from all-natural beeswax! We will also have pillar candles you can carve and decorate!
Ages 14 and up.
Registration is required. tiny.cc/fplcraft
https://flagstaffpubliclibrary.libcal.com/event/17828410
To request a reasonable accommodation for any type of disability, please call 928-213-2330. Three days prior notice is requested.
Flagstaff City-Coconino County Public Library
06:00 PM - 07:00 PM on Tue, 1 Dec 2026
Event Supported By
Flagstaff City-Coconino County Public Library
928-213-2380
libraryprograms@flagstaffpubliclibrary.org
Flagstaff City-Coconino County Public Library
300 W. Aspen Ave.Flagstaff, Arizona 86001
928-213-2331
libraryprograms@flagstaffpubliclibrary.org