Fall Splendor Sedona-VOC Garden Tour and Sedona Village Rotary Club Garden Fest
Fall Splendor Sedona-VOC Garden Tour and Sedona Village Rotary Club Garden Fest
"Looking for weekend gardening inspiration?
Don’t miss the upcoming Fall Splendor Sedona-VOC Garden Tour on Saturday, September 19th, 7:30 a.m. to 2 p.m.!
Proceeds from this Master Gardener Association fund-raiser benefit garden education.
Also as part of this fun package, enjoy a free Sedona Village Rotary Garden Fest with garden vendors, food, a pollinator garden and three Master Gardener lectures on topics, such as, fall-and-winter gardening.
Key in Sedona Garden Tour for tickets and additional information.”
Yavapai County Master Gardener Assoc.
$20 tour; fest is free
07:30 AM - 02:00 PM on Sat, 19 Sep 2026
Event Supported By
sedonavocgardentour2026@gmail.com
sedonavocgardentour2026@gmail.com
Yavapai County Master Gardener Assoc.
840 Rodeo Dr. Bldg. CPrescott, Arizona 86305
928-830-0943
cmichener2714@gmail.com