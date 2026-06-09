Open House at Momentum Aerial
Open House at Momentum Aerial
The door is open — literally! Take a tour through our studio for one day only:
Be amazed by ambient aerial right above you, learn about our classes, teachers, and more! Questions are welcome & encouraged. All 4 of our studios await!
- Join us on July 18th from 1-3pm
- 1802 W Kaibab Ln, Momentum Aerial (Look us up on google maps!)
- FREE to attend!
Momentum Aerial
01:00 PM - 03:00 PM on Sat, 18 Jul 2026
Event Supported By
Momentum Aerial
info@momentumaerial.org
Artist Group Info
marketing@momentumaerial.org
Momentum Aerial
1802 W Kaibab Ln #170Flagstaff, Arizona 86001