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Open House at Momentum Aerial

Open House at Momentum Aerial

The door is open — literally! Take a tour through our studio for one day only:
Be amazed by ambient aerial right above you, learn about our classes, teachers, and more! Questions are welcome & encouraged. All 4 of our studios await!

- Join us on July 18th from 1-3pm
- 1802 W Kaibab Ln, Momentum Aerial (Look us up on google maps!)
- FREE to attend!

Momentum Aerial
01:00 PM - 03:00 PM on Sat, 18 Jul 2026

Event Supported By

Momentum Aerial
info@momentumaerial.org
momentumaerial.org

Artist Group Info

marketing@momentumaerial.org
Momentum Aerial
1802 W Kaibab Ln #170
Flagstaff, Arizona 86001