RED CROSS BLOOD DRIVE
RED CROSS BLOOD DRIVE
RED CROSS BLOOD DRIVE AT ST THOMAS IN CLARKDALE ON THU, AUG 20 FROM 9AM TO 2PM. APPOINTMNENTS REQUIRED. TO SCHEDULE GO TO redcrossblood.org/give OR CALL 1-800-733-2767
ST THOMAS EPISCOPAL CHURCH
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09:00 AM - 02:00 PM on Thu, 20 Aug 2026
Event Supported By
ST THOMAS EPISCOPAL CHURCH
9286348593
stthomasclarkdale@gmail.com
Artist Group Info
stthomasclarkdale@gmail.com
ST THOMAS EPISCOPAL CHURCH
889 1ST SOUTH STCLARKDALE, Arizona 86324
9286348593
stthomasclarkdale@gmail.com