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RED CROSS BLOOD DRIVE

RED CROSS BLOOD DRIVE

RED CROSS BLOOD DRIVE AT ST THOMAS IN CLARKDALE ON THU, AUG 20 FROM 9AM TO 2PM. APPOINTMNENTS REQUIRED. TO SCHEDULE GO TO redcrossblood.org/give OR CALL 1-800-733-2767

ST THOMAS EPISCOPAL CHURCH
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09:00 AM - 02:00 PM on Thu, 20 Aug 2026

Event Supported By

ST THOMAS EPISCOPAL CHURCH
9286348593
stthomasclarkdale@gmail.com
http://stthomas.azdiocese.org

Artist Group Info

stthomasclarkdale@gmail.com
ST THOMAS EPISCOPAL CHURCH
889 1ST SOUTH ST
CLARKDALE, Arizona 86324
9286348593
stthomasclarkdale@gmail.com
http://stthomas.azdiocese.org