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Salsa and Bachata Basics Workshop

Salsa and Bachata Basics Workshop

Join us for a Salsa and Bachata lesson! This will be a safe, supportive space for absolute beginners to learn the basic movements of Latin dance and practice social skills on the dance floor!

You can come to any or all sessions; each class has self-contained material:

Saturdays July 25th, August 1st, or August 8th at 2:00pm

To request a reasonable accommodation for any type of disability, please call 928-213-2330. Three days prior notice is requested.

Flagstaff City-Coconino County Public Library
02:00 PM - 03:30 PM on Sat, 1 Aug 2026

Event Supported By

Flagstaff City-Coconino County Public Library
928-213-2380
libraryprograms@flagstaffpubliclibrary.org
https://www.flagstaffpubliclibrary.org/
Flagstaff City-Coconino County Public Library
300 W. Aspen Ave.
Flagstaff, Arizona 86001
928-213-2331
libraryprograms@flagstaffpubliclibrary.org
https://www.flagstaffpubliclibrary.org/