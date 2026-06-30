Salsa and Bachata Basics Workshop
Salsa and Bachata Basics Workshop
Join us for a Salsa and Bachata lesson! This will be a safe, supportive space for absolute beginners to learn the basic movements of Latin dance and practice social skills on the dance floor!
You can come to any or all sessions; each class has self-contained material:
Saturdays July 25th, August 1st, or August 8th at 2:00pm
To request a reasonable accommodation for any type of disability, please call 928-213-2330. Three days prior notice is requested.
Flagstaff City-Coconino County Public Library
02:00 PM - 03:30 PM on Sat, 25 Jul 2026
Event Supported By
Flagstaff City-Coconino County Public Library
928-213-2380
libraryprograms@flagstaffpubliclibrary.org
Flagstaff City-Coconino County Public Library
300 W. Aspen Ave.Flagstaff, Arizona 86001
928-213-2331
libraryprograms@flagstaffpubliclibrary.org