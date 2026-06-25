Upcycled Succulent Pot Painting
Upcycled Succulent Pot Painting
Turn some old coffee mugs into custom-painted succulent pots! All materials will be provided, including one succulent per person.
To request a reasonable accommodation for any type of disability, please call 928-213-2330. Three days prior notice is requested.
Flagstaff City-Coconino County Public Library
06:00 PM - 07:00 PM on Tue, 7 Jul 2026
Event Supported By
Flagstaff City-Coconino County Public Library
928-213-2380
libraryprograms@flagstaffpubliclibrary.org
Flagstaff City-Coconino County Public Library
300 W. Aspen Ave.Flagstaff, Arizona 86001
928-213-2331
libraryprograms@flagstaffpubliclibrary.org