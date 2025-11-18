Search Query
Arizona Public Radio continues to integrate new audio software for both our news and classical services, which is resulting in some technical issues, including dead air, overlapping audio and other glitches. We are working to resolve these issues and appreciate your patience and continued support.
Data Centers
KNAU and Arizona News
Page residents want voters to decide on planned data center
Adrian Skabelund
The Page City Council moved forward with plans to sell 500 acres for the construction of a $15 million data center. But some residents want the issue to go to a city-wide vote.
Listen
•
1:16