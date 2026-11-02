For today, expect fair weather under partly cloudy skies and below-normal temperatures. Flooding will continue, including along the Little Colorado River, Verde River, Moenkopi Wash, and Carrizo Creek. Stay away from waterways, and if you come to a flooded road, turn around; don't drown. For the remainder of the week, the forecast calls for dry weather, although there is a slight chance of showers on Friday. Otherwise, lingering river flooding will continue through Tuesday.