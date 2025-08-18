Search Query
© 2025 KNAU Arizona Public Radio
KNAU 88.7 is operating on impaired low power. APS has shut off power to our tower atop Mormon Mountain to service another radio station's meter. APS estimates full power will be restored around midnight Sunday evening/Monday morning.
KNAG 90.3 FM Grand Canyon is back on-air. Our engineers have repaired transmitter equipment on the ground but suspect the tower-mounted antenna may have sustained damage & are working to locate the problem; further repairs to come... Thanks so very much to our dedicated listeners in the region for their patience & support!
KNAU Arizona Public Radio is integrating new audio software into both news and classical services. We thank you for your patience and support through the transition.
Indigenous Culture
The last dance? Organizers of North America's largest powwow say 2026 will be the event's final year
Susan Montoya Bryan, Associated Press
Organizers of North America's largest powwow announced the end of the more than 40-year-old Gathering of Nations Saturday.