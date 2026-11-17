Skip to main content
Search Query
Show Search
Schedule
Station Schedules
KNAU News/Talk Schedule
Classical KNAU Schedule
Station Schedules
KNAU News/Talk Schedule
Classical KNAU Schedule
Programs
News
KNAU Local News
News from NPR
KNAU Local News Now Podcast
Science and Innovation
Scott Thybony's Canyon Commentary
Earth Notes
State Capitol News
PoetrySnaps!
KNAU Local News
News from NPR
KNAU Local News Now Podcast
Science and Innovation
Scott Thybony's Canyon Commentary
Earth Notes
State Capitol News
PoetrySnaps!
Events
Community Calendar
Submit An Event
Public Service Announcements
Community Calendar
Submit An Event
Public Service Announcements
About
People
Frequencies
Employment
People
Frequencies
Employment
Connect
Contact Us
Listen Now
KNAU Newsletter
facebook
twitter
Contact Us
Listen Now
KNAU Newsletter
facebook
twitter
Compliance
Compliance
Compliance
Membership & Support
Business Giving & Underwriting
On-Air Underwriting Messages
Business Partners
Underwriting Media Kit
Membership & Donations
Become a Member
Types of Membership
Help With Sustaining Membership
Other Ways to Give
Day Sponsorships
Donate a Car
Corporate Sponsor Challenge
Planned Giving
Business Giving & Underwriting
On-Air Underwriting Messages
Business Partners
Underwriting Media Kit
Membership & Donations
Become a Member
Types of Membership
Help With Sustaining Membership
Other Ways to Give
Day Sponsorships
Donate a Car
Corporate Sponsor Challenge
Planned Giving
© 2026 KNAU Arizona Public Radio
Menu
Arizona Public Radio | Your Source for NPR News
Show Search
Search Query
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00
0:00
Available On Air Stations
On Air
Now Playing
NPR News and Talk
On Air
Now Playing
Classical Music and NPR News
All Streams
Schedule
Station Schedules
KNAU News/Talk Schedule
Classical KNAU Schedule
Station Schedules
KNAU News/Talk Schedule
Classical KNAU Schedule
Programs
News
KNAU Local News
News from NPR
KNAU Local News Now Podcast
Science and Innovation
Scott Thybony's Canyon Commentary
Earth Notes
State Capitol News
PoetrySnaps!
KNAU Local News
News from NPR
KNAU Local News Now Podcast
Science and Innovation
Scott Thybony's Canyon Commentary
Earth Notes
State Capitol News
PoetrySnaps!
Events
Community Calendar
Submit An Event
Public Service Announcements
Community Calendar
Submit An Event
Public Service Announcements
About
People
Frequencies
Employment
People
Frequencies
Employment
Connect
Contact Us
Listen Now
KNAU Newsletter
facebook
twitter
Contact Us
Listen Now
KNAU Newsletter
facebook
twitter
Compliance
Compliance
Compliance
Membership & Support
Business Giving & Underwriting
On-Air Underwriting Messages
Business Partners
Underwriting Media Kit
Membership & Donations
Become a Member
Types of Membership
Help With Sustaining Membership
Other Ways to Give
Day Sponsorships
Donate a Car
Corporate Sponsor Challenge
Planned Giving
Business Giving & Underwriting
On-Air Underwriting Messages
Business Partners
Underwriting Media Kit
Membership & Donations
Become a Member
Types of Membership
Help With Sustaining Membership
Other Ways to Give
Day Sponsorships
Donate a Car
Corporate Sponsor Challenge
Planned Giving
Olympic Games
KNAU and Arizona News
Hopi Olympian is posthumously inducted into Arizona Runner’s Hall of Fame
Gabriel Pietrorazio, KJZZ
In 1912, long-distance runner Louis Tewanima became the first Arizonan to make the podium at the Olympic Games. He'll be inducted into the Arizona Runner’s Hall of Fame more than 100 years later.