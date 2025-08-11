Search Query
Arizona Public Radio | Your Source for NPR News
KNAG 90.3 FM Grand Canyon is off-air. Crews have disconnected power to service the tower upon which our antenna is mounted. Restoration is expected soon. Online streaming remains unaffected.
KNAU Arizona Public Radio is integrating new audio software into both news and classical services. We thank you for your patience and support through the transition.
Rep. Abraham Hamadeh
KNAU and Arizona News
Arizona lawmaker discusses return of Prescott native Kayla Mueller's body with Syrian president
Associated Press
U.S. Congressman Abraham Hamadeh made a brief visit to Syria where he discussed with the country's interim president the return of the body of American aid worker Kayla Mueller.