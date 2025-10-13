© 2025 KNAU Arizona Public Radio
Arizona Public Radio | Your Source for NPR News
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
KNAU & KPUB stations are experiencing technical issues, resulting in dead air or overlapping audio. Our software vendor is attempting to resolve the issues. We very appreciative of your patience, let alone support.

Arizona Public Radio continues to integrate new audio software into both our news and classical services, resulting in some glitches. Thank you for your support and patience through this upgrade.

Indigenous Affairs